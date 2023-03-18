В Приморье грузовик пришел в движение и насмерть защемил дверью владельца

В Надеждинском районе Приморского края 67-летний мужчина получил смертельные травмы в результате того, что его грузовик самопроизвольно пришел в движение, сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda Bongo во время запуска двигателя находился вне салона автомобиля. Произошло самопроизвольное движение транспортного средства и наезд на препятствие (дерево)», — отмечается в сообщении полиции.
Водитель после наезда на дерево оказался зажатым между дверью и кабиной автомобиля. От полученных травм он погиб. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и назначила ряд экспертиз.