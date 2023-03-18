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27 минут назад

Самолет экстренно прервал взлет в Новосибирске

News.ru

Самолет компании S7 Airlines (бренд авиакомпании Сибирь) экстренно прервал взлет в новосибирском аэропорту в Толмачево из-за технической неисправности, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. В момент случившегося на борту находилось около 80 человек.

Самолет экстренно прервал взлет в Новосибирске
Фото: News.ruNews.ru

Инцидент произошел 18 марта около 7 часов утра. В международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина при выполнении рейса «Новосибирск — Нижневартовск» авиалайнер S7 Airlines по решению экипажа остановил разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине.

На борту самолета находилось 79 пассажиров, опасного груза не имелось. Воздушное судно отстранено от полетов до выяснения и устранения причин возникшей неисправности, — говорится в сообщении.

По факту случившегося Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка.

Ранее самолет, совершавший рейс из Санкт-Петербурга в Ижевск, ушел на аварийную посадку сразу после взлета. На борту Boeing 737 находились 88 пассажиров и четверо членов экипажа. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», в один из двигателей попала птица.

Происшествия,АК S7,Boeing,
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