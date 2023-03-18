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1 час назад

В центре Москвы горит храм

Свободная пресса

Пожар произошел в здании Петропавловского храма на Новой Басманной улице в Москве. Сейчас возгорание тушат экстренные службы.

В центре Москвы горит храм
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РЕН ТВ, из одного из зданий храма идет дым. Открытого огня при этом не видно.

Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве отметили, что загорелось здание, находящееся на реконструкции. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожар уже потушен.

Ранее "СП" писала, что один человек погиб, еще двое пострадали во время пожара в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Стало известно, что в Ростове-на-Дону загорелись помещения погранслужбы. Предварительно, пожар произошел на складе с боеприпасами.

Происшествия,МЧС России,ФСБ,
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