В центре Москвы горит храм

Пожар произошел в здании Петропавловского храма на Новой Басманной улице в Москве. Сейчас возгорание тушат экстренные службы.

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Как сообщает РЕН ТВ, из одного из зданий храма идет дым. Открытого огня при этом не видно.

Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве отметили, что загорелось здание, находящееся на реконструкции. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожар уже потушен.