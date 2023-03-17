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24 минуты назад

Два московских бара проверяют на финансирование ВСУ

Елена Прошина

В московские бары Underdog и La Virgen пришли силовики. Заведения подозревают в причастности к финансированию Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Два московских бара проверяют на финансирование ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«В настоящее время силовики находятся в барах Underdog и La Virgen, есть основания полагать, что данные заведения могут быть причастны к спонсированию ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что проверке также подверглись отдельные посетители баров.

Руководство Underdog и La Virgen уже распорядилось разместить в социальных сетях заведений сообщения о том, что 18 и 19 марта они работать не будут. Данная информация появилась на страницах сегодня, 17 марта, вечером.

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