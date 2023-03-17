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24 минуты назад

Россиянин получил 10 лет колонии за убийство 17-летнего юноши

Lenta.ru

В Красноярском крае суд приговорил к 10 годам лишения свободы 37-летнего жителя села Чунояр за убийство 17-летнего юноши, работавшего на станции техобслуживания (СТО). Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Россиянин получил 10 лет колонии за убийство 17-летнего юноши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он также должен выплатить матери погибшего 1,7 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

По версии следствия, вечером 15 июня 2022 года пьяный сельчанин пришел в магазин, где продавщицей работала его сожительница, и потребовал от нее алкоголь. Там же находился несовершеннолетний, с которым у мужчины произошла словесная перепалка. Ссора переросла в драку. Улучив момент, скандалист забежал в магазин, купил там нож и пришел на СТО, где работал юноша. Там мужчина нанес ему несколько ударов холодным оружием. Несовершеннолетнего с ножевыми ранениями госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

Происшествия,Юлия Арбузова,Следственный комитет,
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