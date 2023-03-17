Пациента НИИ имени Склифосовского будут судить за избиение врача
Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 56-летнего жителя Московской области, обвиняемого в избиении врача в НИИ имени Склифосовского. Об этом Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры столицы.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений»).
«Прокуратурой установлено, что в ночь на 4 июля 2022 года из бара в центре столицы нарядом скорой помощи в НИИ имени Склифосовского в бессознательном состоянии был доставлен мужчина для проведения обследования. После того как мужчина пришел в себя, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он начал выражаться нецензурной бранью и покинул приемный покой в неустановленном направлении», - сказали в ведомстве.
Однако вскоре в приемную пришел сотрудник медучреждения и рассказал, что спешил на вызов в ожоговый центр, когда навстречу ему прошел неизвестный мужчина, который без причины, неожиданно, со спины ударил его в область затылка, а затем стал бить ногами и кулаками в область груди. Затем напавший скрылся. Медик получил вред здоровью средней тяжести.
В ходе предварительного расследования была установлена причастность обвиняемого к совершению преступления.
«Уголовное дело возбуждено по результатам изучения прокуратурой в порядке надзора материала проверки, по которому участковым уполномоченным в возбуждении уголовного дела было отказано ввиду отсутствия, по его мнению, события преступления. После вмешательства Мещанской межрайонной прокуратуры и отмены незаконного решение об отказе в возбуждении уголовного дела, по результатам дополнительной проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело», - сказали в прокуратуре Москвы.
Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд столицы для рассмотрения по существу.