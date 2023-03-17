Пациента НИИ имени Склифосовского будут судить за избиение врача

«Прокуратурой установлено, что в ночь на 4 июля 2022 года из бара в центре столицы нарядом скорой помощи в НИИ имени Склифосовского в бессознательном состоянии был доставлен мужчина для проведения обследования. После того как мужчина пришел в себя, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он начал выражаться нецензурной бранью и покинул приемный покой в неустановленном направлении», - сказали в ведомстве.