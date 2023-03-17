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32 минуты назад

СК возбудил дело после гибели рабочих на предприятии в Липецке

ТАССиещё 1

Двое рабочих погибли на промышленном предприятии в Липецке в результате падения стрелы крана с подвесной корзиной, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области.

Двое рабочих погибли на предприятии в Липецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих подрядной организации на территории одного из предприятий по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 17 марта на предприятии в Липецке во время монтажа технологического оборудования с высоты почти 50 метров упала стрела мобильного крана с подвесной корзиной, в которой находились монтажники, мужчины 1984 и 1983 годов рождения, от полученных травм они погибли на месте.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр, изымается интересующая следствие документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за соблюдение требований безопасности на производственных объектах", - сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Происшествия,Следственный комитет,
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