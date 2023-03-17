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30 минут назад

Житель востока столицы выбросил в окно пакет с иностранной валютой

Вечерняя Москва

На востоке столицы местный житель выбросил в окно пакет с иностранной валютой. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

Житель Москвы выбросил в окно пакет с иностранной валютой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По предварительным данным, инцидент произошел в жилом комплексе у станции метро «Сокольники». Произошедшее на видео сняли местные жители.

По словам очевидцев, «дождь из денег» устроил мужчина, у которого в этот день якобы проходили обыски. Как сообщил РЕН ТВ, часть европейских и американских купюр «разлетелась по округе».

Другой инцидент с валютой произошел на юго-востоке Москвы. Два афериста украли у гостя столицы 4,5 миллиона рублей под предлогом обмена на иностранные купюры.

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