Житель Москвы выбросил в окно пакет с иностранной валютой

На востоке столицы местный житель выбросил в окно пакет с иностранной валютой. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По предварительным данным, инцидент произошел в жилом комплексе у станции метро «Сокольники». Произошедшее на видео сняли местные жители.

По словам очевидцев, «дождь из денег» устроил мужчина, у которого в этот день якобы проходили обыски. Как сообщил РЕН ТВ, часть европейских и американских купюр «разлетелась по округе».