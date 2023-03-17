Пассажир попытался улететь из Москвы в багажном отсеке самолета

Молодой человек должен был вылететь из Москвы рейсом «Уральских авиалиний» в 11:30 мск, однако ему отказали в посадке из-за неадекватного поведения. После этого пассажир не сдался и решил все равно добраться до родного города. Для этого он вышел на перрон, где отыскал другой самолет в Калининград от, но уже от перевозчика S7.