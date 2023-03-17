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44 минуты назад

Пассажир попытался улететь из Москвы в багажном отсеке самолета

Елена Прошина

Невменяемый пассажир проник в багажный отсек самолета рейса МоскваКалининград в Домодедово. Как сообщает Telegram-канал Mash, 24-летний калининградец решил «зайцем» улететь домой, поскольку его не пустили на рейс.

Пассажир попытался улететь из Москвы в багажном отсеке самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Молодой человек должен был вылететь из Москвы рейсом «Уральских авиалиний» в 11:30 мск, однако ему отказали в посадке из-за неадекватного поведения. После этого пассажир не сдался и решил все равно добраться до родного города. Для этого он вышел на перрон, где отыскал другой самолет в Калининград от, но уже от перевозчика S7.

Мужчина залез в багажный отсек, однако сотрудники аэропорта быстро обнаружили его и передали полиции. Выяснилось, что он находится в невменяемом состоянии, из-за чего задержанного передали медикам.

Борт S7 повторно досмотрели. После всех необходимых проверок он вылетел из Москвы с двухчасовой задержкой.

Происшествия,Уральские авиалинии,АК S7,
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