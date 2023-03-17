Пассажир попытался улететь из Москвы в багажном отсеке самолета

Невменяемый пассажир проник в багажный отсек самолета рейса Москва — Калининград в Домодедово. Как сообщает Telegram-канал Mash, 24-летний калининградец решил «зайцем» улететь домой, поскольку его не пустили на рейс.
Молодой человек должен был вылететь из Москвы рейсом «Уральских авиалиний» в 11:30 мск, однако ему отказали в посадке из-за неадекватного поведения. После этого пассажир не сдался и решил все равно добраться до родного города. Для этого он вышел на перрон, где отыскал другой самолет в Калининград от, но уже от перевозчика S7.
Мужчина залез в багажный отсек, однако сотрудники аэропорта быстро обнаружили его и передали полиции. Выяснилось, что он находится в невменяемом состоянии, из-за чего задержанного передали медикам.
Борт S7 повторно досмотрели. После всех необходимых проверок он вылетел из Москвы с двухчасовой задержкой.