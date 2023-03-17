В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
22 минуты назад

На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды

Lenta.ru

На атомной электростанции «Монтичелло» в США произошла утечка воды с радиоактивным изотопом водорода тритием. Объем попавшей наружу жидкости составил 1,5 миллиона литров, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американская компания Xcel Energy обнаружила и локализовала утечку в ноябре 2022 года, однако информацию об инциденте обнародовали только в марте 2023-го.

Представитель организации Крис Кларк заявил, что в случае угрозы общественной безопасности Xcel Energy рассказала бы об утечках на АЭС раньше. В компании добавили, что к настоящему моменту удалось собрать 25 процентов разлитого трития. Работы по очистке продолжаются.

В декабре 2022 года на крупном нефтепроводе Keystone в американском штате Канзас произошла самая масштабная за последнее десятилетие утечка. Свыше 14 тысяч баррелей нефти попало в ручей. Утечка стала третьей по счету в истории Keystone с момента запуска нефтепровода в 2010 году. После инцидента официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала западные СМИ за замалчивание экологической катастрофы.

Происшествия,Крис Кларк,Мария Захарова,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий