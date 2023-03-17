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58 минут назад

В Новосибирске неизвестные совершили вооруженное ограбление банка

ТАССиещё 3

Неизвестные напали с оружием на отделение банка "Левобережный" в Новосибирске. Сумма ущерба устанавливается, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе банка.

Вооруженные люди ограбили банк в Новосибирске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации местных СМИ, вооруженный мужчина в маске взял сотрудника банка в заложники.

"Было совершено вооруженное ограбление неустановленными лицами с целью хищения денежных средств в офисе банка "Левобережный" по адресу ул. Забалуева, 51/1", - сообщили в пресс-службе.

В результате ЧП пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.

"На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. В интересах следствия подробности не разглашаются", - добавили в банке.

Происшествия,Банк "Левобережный",
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