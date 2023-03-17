Российское судно задержали в порту Находки

Судно под российским флагом «Омский-112» Амурского пароходства задержали в порту Находки в Приморье из-за истекающего страхового свидетельства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова.

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По его словам, судно проверили вчера, 16 марта. Выяснилось, что срок действия страховых свидетельств у него истекает сегодня, 17 марта. Вместе с тем команда завершала выгрузку и собиралась выходить в рейс.

Капитану рекомендовали выйти на рейд порта Находки, чтобы дождаться переоформления страховых свидетельств. Кроме того, информацию о происшествии передали в транспортную прокуратуру.

«Без этих документов портовые власти не дадут отход судну, то есть фактически оно задержано до того, как компания перешлет им эти документы», — отметил Суханов.

Оформление бумаг займет от двух дней до недели. Председатель также отметил, что в текущей версии коллективного договора с моряками отсутствует сумма выплат родным в случае смерти члена экипажа. При прошлой проверке, 5 лет назад, в контракте была прописана сумма в 700 тысяч рублей.

«В коллективном договоре написано, что в случае смерти моряка работодатель возмещает расходы в соответствии с законодательством. Также в индивидуальном контракте мы не увидели этой суммы», — отметил Суханов.