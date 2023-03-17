Российское судно задержали в порту Находки

Судно под российским флагом «Омский-112» Амурского пароходства задержали в порту Находки в Приморье из-за истекающего страхового свидетельства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова.
По его словам, судно проверили вчера, 16 марта. Выяснилось, что срок действия страховых свидетельств у него истекает сегодня, 17 марта. Вместе с тем команда завершала выгрузку и собиралась выходить в рейс.
Капитану рекомендовали выйти на рейд порта Находки, чтобы дождаться переоформления страховых свидетельств. Кроме того, информацию о происшествии передали в транспортную прокуратуру.
«Без этих документов портовые власти не дадут отход судну, то есть фактически оно задержано до того, как компания перешлет им эти документы», — отметил Суханов.
Оформление бумаг займет от двух дней до недели. Председатель также отметил, что в текущей версии коллективного договора с моряками отсутствует сумма выплат родным в случае смерти члена экипажа. При прошлой проверке, 5 лет назад, в контракте была прописана сумма в 700 тысяч рублей.
«В коллективном договоре написано, что в случае смерти моряка работодатель возмещает расходы в соответствии с законодательством. Также в индивидуальном контракте мы не увидели этой суммы», — отметил Суханов.
Дальневосточная транспортная прокуратура также заявила о начале проверки соблюдения работодателем законодательства об обязательном страховании жизни и здоровья членов экипажа судна «Омский-122».