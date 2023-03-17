Эвакуированные жители рассказали об обстановке в Бахмуте

Артемовск (Бахмут) сейчас один из ключевых участков проведения спецоперации, там идут интенсивные бои. Эвакуированные жители города рассказали «Комсомольской правде» о жизни под обстрелами и поведении украинских военных.

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Артемовск находится на территории Донбасса, подконтрольной Киеву. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки. В настоящее время большая часть ведущих к городу дорог взята под российский контроль, ведется зачистка Артемовска (украинское название города Бахмут).

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Эвакуированные из города местные жители рассказали, что особенностью боев там является большое количество подземных сооружений.

«У нас «Шампанский завод» весь под землей. «Алебастровый завод» тоже, «Цветмет». Вот ВСУ там и засели, вылезают, устраивают засады», - пояснила Алина Хромова, уехавшая из Бахмута.

При этом украинские военные, по словам местных жителей, забирали у них последнюю еду, избивали, не давали выходить из дома.

«Дома поджигали, животных убивали. Пришли ко мне на участок, собака на них лаять начала. Ну они в пса и выпустили несколько пуль. Хороший пес был», - рассказал местный житель Михаил.

Ольга, уехавшая из города в разгар боевых действий, отметила, что «все дома в Артемовске в следах от снарядов».

«Постоянно обстреливали, страшно вспоминать. Уезжали под звуки взрывов и свист пуль», - заявила она.

А другая жительница города Лидия Пирогова чудом осталась жива после того, как в ее дом прилетел снаряд ВСУ.

«Услышала очень громкие звуки взрывов, думала спрятаться в погребе вместе с кошкой. Но почему-то выбежала и понеслась, куда глаза глядят. Наверно, ангел-хранитель вывел меня из дома. Ведь через три секунды в мой дом прилетел снаряд ВСУ», - отметила она.