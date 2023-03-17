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24 минуты назад

Полиция задержала мошенника, укравшего у Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей

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Фигуристка стала жертвой телефонного мошенничества.

Задержан подозреваемый в хищении 780 тысяч рублей у фигуристки Тарасовой
Фото: Сахаров Артём / "Чемпионат"Сахаров Артём / "Чемпионат"

Правоохранительные органы задержали мошенника, который украл у двукратного серебряного призёра Олимпиад российской фигуристки Евгении Тарасовой 780 тыс. рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», злоумышленник был задержан в Кирове спустя два месяца после совершения преступления. Предполагается, что преступление совершил 30-летний Николай Кощеев. Его задержали 14 марта и уже возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

Отметим, что преступление с воровством денег у Тарасовой было совершено по стандартной для наших дней схеме. В январе 2023 года на телефон фигуристки поступил звонок; в нём мужской голос сообщил Евгении, что на неё оформлено огромное количество кредитов, после чего предложил соединит со «специалистом». Далее Тарасову начали расспрашивать о том, в каких банках у неё открыты счета. После чего злоумышленник направил Тарасову в банк и сумел убедить снять все деньги и положить их «на счёт казначейства».

Далее Тарасовой нужно было снять деньги и с остальных карт, но она не успела, так как спешила на тренировку. Через 4 дня Женя одумалась и пошла в полицию.

Происшествия,Евгения Тарасова,
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