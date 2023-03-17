Задержан подозреваемый в хищении 780 тысяч рублей у фигуристки Тарасовой

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против» , злоумышленник был задержан в Кирове спустя два месяца после совершения преступления. Предполагается, что преступление совершил 30-летний Николай Кощеев. Его задержали 14 марта и уже возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

Отметим, что преступление с воровством денег у Тарасовой было совершено по стандартной для наших дней схеме. В январе 2023 года на телефон фигуристки поступил звонок; в нём мужской голос сообщил Евгении, что на неё оформлено огромное количество кредитов, после чего предложил соединит со «специалистом». Далее Тарасову начали расспрашивать о том, в каких банках у неё открыты счета. После чего злоумышленник направил Тарасову в банк и сумел убедить снять все деньги и положить их «на счёт казначейства».