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59 минут назад

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона жилого дома

РИА "ФедералПресс"

С балкона многоквартирного дома в подмосковной деревне Голубое раздались выстрелы. Агрессор задержан и находится в полиции. Подробности рассказали в правоохранительных органах.

«Сотрудники полиции на месте, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала», – отметили в ГУ МВД РФ.

По информации телеграм-канала Shot, стрелок сам открыл двери силовикам. Он понял, что спрятаться не удалось, и его возьмут штурмом. Задержанный был нетрезв. Мужчина отметил, что не подразумевал ничего плохого, а просто хотел повеселить соседей.

По информации полицейских, мужчина вел стрельбу из охолощенного оружия. Автомат изъят.

Напомним, открывшему стрельбу из окна жителю Нижневартовска Владимиру Широкову предъявили обвинение. Об этом сообщают в окружном следственном управлении.

Происшествия,Видео,Владимир Широков,МВД России,
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