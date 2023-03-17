С балкона многоквартирного дома в подмосковной деревне Голубое раздались выстрелы. Агрессор задержан и находится в полиции. Подробности рассказали в правоохранительных органах.

«Сотрудники полиции на месте, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала», – отметили в ГУ МВД РФ .

По информации телеграм-канала Shot, стрелок сам открыл двери силовикам. Он понял, что спрятаться не удалось, и его возьмут штурмом. Задержанный был нетрезв. Мужчина отметил, что не подразумевал ничего плохого, а просто хотел повеселить соседей.