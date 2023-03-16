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9 минут назад

Молдавского трансгендера депортируют из России после обвинений в мошенничестве

Газета.Ru

Трансгендер из Молдавии заводил отношения с девушками в России и выманивал у них деньги. Скоро он будет депортирован на родину, сообщает Mash.

Молдавского трансгендера депортируют из России
Фото: Телеграм-канал MashТелеграм-канал Mash

Напомним, что девушка из Твери узнала спустя полгода после свадьбы, что ее муж — мошенница-транссексуалка. Пострадавшая оформляла на себя кредиты, пока супруг ее обворовывал и встречался с другими россиянками ради их денег.

После того, как публикации истории стали вирусными в соцсетях, бывшей жене трансгендера Сергея написала еще одна жертва его махинаций. Женщина рассказала, что он познакомился с ней через интернет и пытался выманить деньги с помощью манипуляций. Новая знакомая Сергея поняла, что ее обманывают и прекратила общение с ним, но через некоторое время к ней в квартиру трансгендер приехал с вещами и семьей. Тогда девушка решила впустить афериста и вызвать полицию.

Правоохранители задержали Сергея, и завели на него дело по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ. Трансгендера отправили в центр временного содержания, чтобы подготовить документы на депортацию и выпустить из страны.

Всего за недолгий брак с аферистом из Молдавии жительница Твери потратила более 5 млн рублей. Свадьба, путешествия и другие траты ложились на плечи новоиспеченной жены в то время, как муж убеждал ее, что его женственное лицо — результат гормональной терапии, а также пластической операции под наблюдением турецких хирургов.

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При этом трансгендер открыто заявлял, что приехал в Россию и «преобразился» ради нового паспорта, чтобы избежать криминального преследования в Европе.

Позже выяснилось, что от рабочей схемы Сергея пострадали еще несколько девушек.

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