Молдавского трансгендера депортируют из России

Трансгендер из Молдавии заводил отношения с девушками в России и выманивал у них деньги. Скоро он будет депортирован на родину, сообщает Mash.

Фото: Телеграм-канал Mash Телеграм-канал Mash

Напомним, что девушка из Твери узнала спустя полгода после свадьбы, что ее муж — мошенница-транссексуалка. Пострадавшая оформляла на себя кредиты, пока супруг ее обворовывал и встречался с другими россиянками ради их денег.

После того, как публикации истории стали вирусными в соцсетях, бывшей жене трансгендера Сергея написала еще одна жертва его махинаций. Женщина рассказала, что он познакомился с ней через интернет и пытался выманить деньги с помощью манипуляций. Новая знакомая Сергея поняла, что ее обманывают и прекратила общение с ним, но через некоторое время к ней в квартиру трансгендер приехал с вещами и семьей. Тогда девушка решила впустить афериста и вызвать полицию.

Правоохранители задержали Сергея, и завели на него дело по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ. Трансгендера отправили в центр временного содержания, чтобы подготовить документы на депортацию и выпустить из страны.

Всего за недолгий брак с аферистом из Молдавии жительница Твери потратила более 5 млн рублей. Свадьба, путешествия и другие траты ложились на плечи новоиспеченной жены в то время, как муж убеждал ее, что его женственное лицо — результат гормональной терапии, а также пластической операции под наблюдением турецких хирургов.

При этом трансгендер открыто заявлял, что приехал в Россию и «преобразился» ради нового паспорта, чтобы избежать криминального преследования в Европе.