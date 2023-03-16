Артем и Валерия Чекалины не признали вину по новому уголовному делу, которое возбуждено по факту легализации денег в особо крупном размере, и в ближайшее время суд рассмотрит меру пресечения в отношении супругов. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«В ближайшее время с участием прокуратуры Северного административного округа суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Валерии и Артема Чекалиных меры пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)». Вину они не признали», - говорится в сообщении.
Валерия Чекалина (Ler_chek) - российский блогер, тренер и киноактриса. Ей и супругу Артему Чекалину были предъявлены обвинения в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 311 млн руб. Позднее было возбуждено другое уголовное дело - по отмыванию более 130 млн руб., добытых преступным путем.