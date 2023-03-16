«В ближайшее время с участием прокуратуры Северного административного округа суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Валерии и Артема Чекалиных меры пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)». Вину они не признали», - говорится в сообщении.