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40 минут назад

Блогеры Артем и Валерия Чекалины не признали вину по делу об отмывании более 130 млн руб.

Агентство «Москва»

Артем и Валерия Чекалины не признали вину по новому уголовному делу, которое возбуждено по факту легализации денег в особо крупном размере, и в ближайшее время суд рассмотрит меру пресечения в отношении супругов. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«В ближайшее время с участием прокуратуры Северного административного округа суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Валерии и Артема Чекалиных меры пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)». Вину они не признали», - говорится в сообщении.

Против блогерши Lerchek и ее супруга завели новое уголовное дело

Валерия Чекалина (Ler_chek) - российский блогер, тренер и киноактриса. Ей и супругу Артему Чекалину были предъявлены обвинения в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 311 млн руб. Позднее было возбуждено другое уголовное дело - по отмыванию более 130 млн руб., добытых преступным путем.

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