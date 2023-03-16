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24 минуты назад

Кирпичи выпали из грузовика на ходу и убили россиянина

Lenta.ru

В Дагестане выпавшие из грузовика на ходу кирпичи убили водителя другого автомобиля. О происшествии на федеральной трассе «АстраханьМахачкала» сообщает республиканское управление МВД России в Telegram.

Кирпичи выпали из грузовика на ходу и убили россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выпавшие из большегруза во время движения кирпичи упали на следовавший во встречном направлении автомобиль. Пострадавший россиянин был доставлен в больницу, где скончался от полученных повреждений.

Еще один человек погиб на дорогах республики после того, как автомобиль BMW под его управлением съехал в кювет, добавили в дагестанском главке МВД России. 30-летнего водителя госпитализировали, он умер в медицинском учреждении.

Ранее автомобиль под управлением жительницы Волгограда въехал в группу ожидающих автобус пешеходов. На обнародованной записи с видеорегистратора женщина разговаривает по телефону и не следит за дорогой. В это время автомобиль выносит на обочину, и не сумевшая восстановить контроль над машиной россиянка сбивает стоявших на остановке людей. Одна из пострадавших скончалась.

Происшествия,МВД России,
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