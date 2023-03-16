В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
29 минут назад

Суд оштрафовал самарского депутата с лапшой на ушах на 150 тысяч рублей

Газета.Ruиещё 4

Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на 150 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ депутата Самарской думы Михаила Абдалкина, который слушал послание президента с лапшой на ушах, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Алексея Лапузина.

Суд оштрафовал самарского депутата с лапшой на ушах на 150 тысяч рублей
Фото: СкриншотСкриншот

По его словам, суд признал Абдалкина виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Защита будет обжаловать это решение, добавил он.

Ранее сообщалось, что административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП) был составлен в отношении Абдалкина. Материалы направлены в суд города Новокуйбышевска, свидетельствует карточка дела на сайте суда.

Протокол рассмотрят 7 марта.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием с посланием Федеральному собранию. В этот день Абдалкин опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с видео, на котором он смотрит послание главы государства с макаронами на ушах.

Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился поступком Абдалкина и призвал руководство фракции КПРФ «приструнить» однопартийца.

Происшествия,Михаил Абдалкин,Александр Хинштейн,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,КПРФ,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий