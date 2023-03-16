Суд оштрафовал самарского депутата с лапшой на ушах на 150 тысяч рублей

Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на 150 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ депутата Самарской думы Михаила Абдалкина, который слушал послание президента с лапшой на ушах, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Алексея Лапузина.

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По его словам, суд признал Абдалкина виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Защита будет обжаловать это решение, добавил он.

Ранее сообщалось, что административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП) был составлен в отношении Абдалкина. Материалы направлены в суд города Новокуйбышевска, свидетельствует карточка дела на сайте суда.

Протокол рассмотрят 7 марта.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием с посланием Федеральному собранию. В этот день Абдалкин опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с видео, на котором он смотрит послание главы государства с макаронами на ушах.