Суд в Сочи отправил под домашний арест жену блогера-сыроеда Максима Лютого по делу о смерти сына от истощения. Об этом сообщили в пресс-службе Лазаревского районного суда города в четверг, 16 марта.

По данным пресс-службы, женщина 1989 года рождения, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности, пробудет под домашним арестом два месяца. Согласно решению суда, ей будет запрещено покидать территорию дома, общаться с участниками уголовного производства без разрешения следователя, пользоваться почтой, интернетом и мобильным телефоном.

Трагедия, из-за которой женщину арестовали, произошла 8 марта. Новорожденному сыну женщины стало плохо, и она повезла его в сочинскую больницу. По дороге ребенок скончался. Выяснилось, что подсудимая родила его дома без помощи квалифицированных врачей. Она не регистрировала его и не показывала медикам, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем.