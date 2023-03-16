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57 минут назад

Жену блогера-сыроеда Максима Лютого отправили под домашний арест на два месяца

Вечерняя Москва

Суд в Сочи отправил под домашний арест жену блогера-сыроеда Максима Лютого по делу о смерти сына от истощения. Об этом сообщили в пресс-службе Лазаревского районного суда города в четверг, 16 марта.

По данным пресс-службы, женщина 1989 года рождения, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности, пробудет под домашним арестом два месяца. Согласно решению суда, ей будет запрещено покидать территорию дома, общаться с участниками уголовного производства без разрешения следователя, пользоваться почтой, интернетом и мобильным телефоном.

Трагедия, из-за которой женщину арестовали, произошла 8 марта. Новорожденному сыну женщины стало плохо, и она повезла его в сочинскую больницу. По дороге ребенок скончался. Выяснилось, что подсудимая родила его дома без помощи квалифицированных врачей. Она не регистрировала его и не показывала медикам, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем.

Также известно, что отец ребенка блогер Максим Лютый пытался прививать сыну собственные методики питания. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Видео,Максим Лютый,
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