Против блогерши Lerchek и ее супруга завели новое уголовное дело

Московские следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении блогеров Артема и Валерии Чекалиных - об отмывании денежных средств в размере более 130 млн рублей. Об этом журналистам сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

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"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")", - сказала она.

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По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США. Тем самым они замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Ранее в отношении блогеров было возбуждено дело о неуплате налогов.

По словам Ивановой, денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению ими. Сейчас Чекалиных проверяют на причастность к совершению иных экономических преступлений.

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сообщила представитель ГСУ.

До этого Чекалиной (блогер Лерчек) было предъявлено обвинение в том, что при пособничестве мужа она уклонилась от уплаты НДС за третий и четвертый кварталы 2020 года, за 2021 год, а также от уплаты НДФЛ за 2020-2021 годы на общую сумму более 311 млн рублей.