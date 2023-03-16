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40 минут назад

Против блогеров Чекалиных возбудили дело об отмывании денежных средств

ТАССиещё 11

Московские следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении блогеров Артема и Валерии Чекалиных - об отмывании денежных средств в размере более 130 млн рублей. Об этом журналистам сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Против блогерши Lerchek и ее супруга завели новое уголовное дело
Фото: соцсетисоцсети

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")", - сказала она.

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По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США. Тем самым они замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Ранее в отношении блогеров было возбуждено дело о неуплате налогов.

Имущество и счета блогера Лерчек оказались под арестом

По словам Ивановой, денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению ими. Сейчас Чекалиных проверяют на причастность к совершению иных экономических преступлений.

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сообщила представитель ГСУ.

До этого Чекалиной (блогер Лерчек) было предъявлено обвинение в том, что при пособничестве мужа она уклонилась от уплаты НДС за третий и четвертый кварталы 2020 года, за 2021 год, а также от уплаты НДФЛ за 2020-2021 годы на общую сумму более 311 млн рублей.

Согласно открытым источникам, в декабре 2021 года Чекалина занимала четвертое место в России по числу подписчиков (более 10 млн) в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Согласно данным Forbes, она занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских пользователей Instagram с годовым доходом $600 тыс. С 2018 года она ведет фитнес-блог, в том числе проводит фитнес-марафоны по снижению веса.

Происшествия,Артем Чекалин,Валерия Чекалина,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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