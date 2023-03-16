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17 минут назад

Верховный суд признал террористической украинскую организацию "Легион "Свобода России"

ТАССиещё 8

Верховный суд РФ в четверг признал террористической украинскую организацию "Легион "Свобода России", передает корреспондент ТАСС.

Верховный суд признал легион «Свобода России» террористической организацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Удовлетворить административное исковое заявление генерального прокурора о признании организации "Легион "Свобода России" террористической и запрете ее деятельности на территории России", - огласил решение судья.

Заседание прошло в закрытом для публики режиме.

После решения Верховного суда лица, принимающие участие в деятельности организации, будут привлекаться к уголовной ответственности за содействие терроризму. Уголовному наказанию подлежит пособничество и финансирование "Легиона", склонение, вербовка новых участников, а также несообщение в правоохранительные органы о преступлении тернаправленности.

Наказание за совершение подобных преступлений предусматривает лишение свободы до пожизненного заключения.

Согласно материалам дела, украинское военизированное формирование "Легион "Свобода России" было создано в марте 2022 по указанию Владимира Зеленского как проект по вербовке добровольцев из числа антироссийски настроенных граждан России для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Конечной целью своей деятельности модераторы указанного формирования считают децентрализацию Российской Федерации, создание армии из числа граждан РФ в целях ее дальнейшего использования для свержения действующей власти и подрыва основ конституционного строя, совершение терактов на территории России.

Происшествия,Владимир Зеленский,Верховный суд,
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