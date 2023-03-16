Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева, признав его виновным в совершении терактов на станциях московского метро. Об этом сообщает ТАСС.

На станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии 29 марта 2010 года с интервалом менее часа произошли два мощных взрыва. В результате взрывов погибли 40 человек, более ста получили ранения разной степени тяжести. Исаев был задержан в 2020 году. В частности, предполагалось, что он лично привез одну из смертниц на автостанцию в районе Кизляра, откуда она отправилась в Москву для совершения теракта.

«Назначить Исаеву наказание в виде пожизненного срока лишения свободы в колонии особого режима», — зачитал текст приговора судья Константин Репета.