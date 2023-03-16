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56 минут назад

Экс-полицейского приговорили к пожизненному сроку за теракты в московском метро

Парламентская газетаиещё 10

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева, признав его виновным в совершении терактов на станциях московского метро. Об этом сообщает ТАСС.

На станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии 29 марта 2010 года с интервалом менее часа произошли два мощных взрыва. В результате взрывов погибли 40 человек, более ста получили ранения разной степени тяжести. Исаев был задержан в 2020 году. В частности, предполагалось, что он лично привез одну из смертниц на автостанцию в районе Кизляра, откуда она отправилась в Москву для совершения теракта.

«Назначить Исаеву наказание в виде пожизненного срока лишения свободы в колонии особого режима», — зачитал текст приговора судья Константин Репета.

В Telegram-канале Следственного комитета уточняется, что суд признал достаточными для вынесения приговора доказательства, собранные следователями. Исаев признан виновным в участии в преступном сообществе, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, бандитизме, террористическом акте. В частности, было выяснено, что он лично привез одну из смертниц на автостанцию в районе Кизляра, откуда она отправилась в Москву для совершения теракта.

Происшествия,Видео,Гази Исаев,Следственный комитет,
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