Ростовский губернатор озвучил причину пожара в здании ФСБ

Причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри хозяйственного помещения погрануправления. Такую предварительную версию ЧП назвал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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"Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами", - уточнил он.

Пожар распространился на площади 800 квадратных метров. В результате произошло обрушение двух стен.

Сигнал о ЧП на проспекте Сиверса, 20, поступил в диспетчерскую службу в 12:25. На место незамедлительно выехали службы экстренного реагирования. В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ.

Из соседних многоквартирных домов в целях безопасности эвакуированы жители, хотя, как подчеркнул Голубев, по оценке специалистов, угрозы распространения огня нет.