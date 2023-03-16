Стало известно о задержании трех белорусов в Польше по подозрению в шпионаже

«Если действительно так окажется, что он оказался заложником какой-то грязной аферы, то что таким людям можно сказать? Что они мерзавцы, нет Бога у них, нет ни совести, ни чести», — заявил отец Владислава Посмитюха Александр, отметив, что прослеживается продуманная атака на его сына и на белорусов.