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20 минут назад

СМИ: пожар произошел в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону

Елена Прошина

На территории пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар произошел в здании на проспекте Сиверса, 20/2, где находится пограничное управление ФСБ по Ростовской области.

В сети распространились кадры пожара, на которых видно, как из здания идет густой дым. Местные жители сообщают о звуках, похожих на хлопки. На место возгорания уже выехали спецподразделения. Площадь пожара уточняется.

По словам очевидцев, рядом с местом возгорания уже находятся машины скорой помощи, полиция, а также сотрудники силовых структур. Все въезды во дворы оцеплены. На проспекте Сиверса от моста перекрыто движение транспорта.

Происшествия,Видео,ФСБ,
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