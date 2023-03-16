На территории пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар произошел в здании на проспекте Сиверса, 20/2, где находится пограничное управление ФСБ по Ростовской области.

В сети распространились кадры пожара, на которых видно, как из здания идет густой дым. Местные жители сообщают о звуках, похожих на хлопки. На место возгорания уже выехали спецподразделения. Площадь пожара уточняется.