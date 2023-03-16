Полиция раскрыла убийство молодого петербуржца почти 20-летней давности

В Петербурге полицейские раскрыли убийство 20-летнего местного жителя, совершенное почти 20 лет назад в Пскове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным ведомства, у потерпевшего была двухкомнатная квартира в Сестрорецке, в которой он жил один. Близких родственников у молодого человека не было, он общался только со своим старым знакомым — мужчиной 1977 года рождения.

Приятель подсадил юношу на наркотики. Когда у молодого человека развилась сильная зависимость, его товарищ вместе с подельником 1968 года рождения обманом уговорил его продать жилье.

Когда квартира была переоформлена на подставных лиц по фиктивной сделке купли-продажи, бывшего хозяина под вымышленным предлогом увезли в Псков. Сообщники завели парня в первый попавшийся подъезд многоэтажки и дали смертельную дозу метадона. Затем они перекрыли ему дыхательные пути, сымитировав смерть от передозировки.