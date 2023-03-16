Суд заочно арестовал медиаменеджера Красильщика

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу «Яндекс.Лавки», медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд назначил Красильщику два месяца заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Напомним, что Красильщик находится в розыске еще с середины лета 2022 года. Его обвиняют в публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти. По этой статье ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
В прошлом медиаменеджер возглавлял «Яндекс.Лавку» — сервис по доставке продуктов на дом. Он покинул компанию 22 апреля 2022 года. Тогда сам Красильщик подчеркивал, что свой выход из «Яндекса» он планировал в течение полутора месяцев. Кроме того, в ноябре 2021 года он сообщал, что отошел от операционного управления сервисом.