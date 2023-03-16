Суд заочно арестовал медиаменеджера Красильщика

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу «Яндекс.Лавки», медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Суд назначил Красильщику два месяца заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

Напомним, что Красильщик находится в розыске еще с середины лета 2022 года. Его обвиняют в публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти. По этой статье ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.