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52 минуты назад

В Москве суд заочно арестовал журналиста Илью Красильщика

Lenta.ruиещё 1

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и бывшего издателя «Медузы» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Илью Красильщика по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

В Москве суд заочно арестовал журналиста Илью Красильщика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист будет находиться в СИЗО два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Ранее стало известно, что в суд поступило ходатайство о заочном аресте Красильщика и медиаменеджера объявили в розыск.

В апреле 2022 года Красильщик стал фигурантом дела по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ. Поводом для возбуждения дела выступила его публикация в соцсети, посвященная событиям в украинском городе Буча.

Президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ 4 марта. Закон ввел в Уголовный кодекс России статью 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Максимальное наказание по ней предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Происшествия,Илья Красильщик,Владимир Путин,
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