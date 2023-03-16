В Москве суд заочно арестовал журналиста Илью Красильщика

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и бывшего издателя «Медузы» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Илью Красильщика по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Журналист будет находиться в СИЗО два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Ранее стало известно, что в суд поступило ходатайство о заочном аресте Красильщика и медиаменеджера объявили в розыск.

В апреле 2022 года Красильщик стал фигурантом дела по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ. Поводом для возбуждения дела выступила его публикация в соцсети, посвященная событиям в украинском городе Буча.