В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
21 минуту назад

Полиция составила протокол на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*

Газета.Ruиещё 8

Полиция составила на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) протокол о публичной демонстрации экстремисткой символики, сообщил ТАСС его адвокат Владислав Идамжапов.

Полиция составила протокол на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот только что составили протокол, ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ», — сказал он.

Ройзман, который является фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ, задержан за пост в социальной сети «ВКонтакте».

По словам адвоката, Ройзман невиновен в правонарушении, так как у него никогда не было страницы во «ВКонтакте». Адвокат отметил, что политику грозит 10-15 суток ареста.

Как сообщил в своем Telegram-канале руководитель радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом), Ройзман взял с собой Библию, книги писателя Дмитрия Быкова (организация включена Минюстом в список иноагентов) и поэта Иосифа Бродского.

Сообщалось, что расследование уголовного дела против Ройзмана о дискредитации Вооруженных сил России завершено.

Происшествия,Алексей Венедиктов,Евгений Ройзман,Дмитрий Быков,Иосиф Бродский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий