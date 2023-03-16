Полиция составила протокол на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*

Полиция составила на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) протокол о публичной демонстрации экстремисткой символики, сообщил ТАСС его адвокат Владислав Идамжапов.

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«Вот только что составили протокол, ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ», — сказал он.

Ройзман, который является фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ, задержан за пост в социальной сети «ВКонтакте».

По словам адвоката, Ройзман невиновен в правонарушении, так как у него никогда не было страницы во «ВКонтакте». Адвокат отметил, что политику грозит 10-15 суток ареста.

Как сообщил в своем Telegram-канале руководитель радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом), Ройзман взял с собой Библию, книги писателя Дмитрия Быкова (организация включена Минюстом в список иноагентов) и поэта Иосифа Бродского.