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Умер осужденный за убийство матери барабанщик Эрика Клэптона Джим Гордон

Сессионный барабанщик известных музыкантов Джим Гордон умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает New York Post.

Зверски убивший свою мать автор хита Layla умер в тюрьме
© Газета.Ru

Гордон выступал вместе с Эриком Клэптоном, Джорджем Харрисоном. Он также был барабанщиком блюз-рок-группы Derek & The Dominos.

Музыкант был осужден за убийство своей матери в 1983 году, когда страдал от шизофрении. Гордону был вынесен приговор о пожизненном лишении свободы с правом условно-досрочного освобождения через 16 лет.

В начале 2023 года сообщалось, что барабанщик все еще находился в заключении в лечебно-исправительном учреждении в Калифорнии.

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