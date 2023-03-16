Зверски убивший свою мать автор хита Layla умер в тюрьме

Сессионный барабанщик известных музыкантов Джим Гордон умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает New York Post.

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Гордон выступал вместе с Эриком Клэптоном, Джорджем Харрисоном. Он также был барабанщиком блюз-рок-группы Derek & The Dominos.

Музыкант был осужден за убийство своей матери в 1983 году, когда страдал от шизофрении. Гордону был вынесен приговор о пожизненном лишении свободы с правом условно-досрочного освобождения через 16 лет.