В Москве приезжий избил лопатой и ногами двух прохожих

20-летний приезжий избил лопатой, руками и ногами двух прохожих на юге Москвы, сообщает «МВД Медиа». Нападавшего задержали в районе Чертаново.
По данным полиции, молодой человек сначала напал с лопатой на одного человека, а через некоторое время избил руками и ногами другого. Потерпевшими оказались москвичи в возрасте 45 и 49 лет.
Полицейские задержали нападавшего, он был пьян. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).
Ранее сотрудницу банка на северо-западе Москвы избила на рабочем месте клиентка.