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38 минут назад

В Москве приезжий избил лопатой и ногами двух прохожих

Мослента

20-летний приезжий избил лопатой, руками и ногами двух прохожих на юге Москвы, сообщает «МВД Медиа». Нападавшего задержали в районе Чертаново.

В Москве приезжий избил лопатой и ногами двух прохожих
Фото:  Telegram-канал «МВД Медиа» Telegram-канал «МВД Медиа»

По данным полиции, молодой человек сначала напал с лопатой на одного человека, а через некоторое время избил руками и ногами другого. Потерпевшими оказались москвичи в возрасте 45 и 49 лет.

Полицейские задержали нападавшего, он был пьян. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Ранее сотрудницу банка на северо-западе Москвы избила на рабочем месте клиентка.

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