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18 минут назад

Уволенный слесарь поджег работников управляющей компании в Подмосковье

Мослентаиещё 2

Уволенный 55-летний слесарь поджег офис управляющей компании в которой работал и своих коллег в четверг, 16 марта, в Дмитрове, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

Уволенный слесарь поджег работников управляющей компании
Фото: Кадр: СК России по Московской областиКадр: СК России по Московской области

Возбуждено уголовное о покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также об умышленном уничтожении имущества. Установлено, что злоумышленник пришел в офис, облил горючей жидкостью четырех человек и поджег.

Пострадавших с различными повреждениями и степенями ожогов доставили в больницу. Подозреваемый задержан.

Ранее как массовое убийство расценили пожар с семью жертвами в столичном хостеле. Его совершил один из постояльцев. Жертвами стали семь человек, в том числе двое детей.

Происшествия,Следственный комитет,
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