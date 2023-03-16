Уволенный слесарь поджег работников управляющей компании

Уволенный 55-летний слесарь поджег офис управляющей компании в которой работал и своих коллег в четверг, 16 марта, в Дмитрове, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

Фото: Кадр: СК России по Московской области Кадр: СК России по Московской области

Возбуждено уголовное о покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также об умышленном уничтожении имущества. Установлено, что злоумышленник пришел в офис, облил горючей жидкостью четырех человек и поджег.

Пострадавших с различными повреждениями и степенями ожогов доставили в больницу. Подозреваемый задержан.