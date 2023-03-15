Француз украл деньги у жены-россиянки, бросил ее с двумя детьми и улетел в Дубай

Гражданин Франции украл у своей супруги-россиянки 600 тыс. рублей и уехал в Дубай, бросив ее с двумя детьми. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, мужчина и женщина в браке уже 10 лет, они вместе воспитывают двоих детей. В 2022 году компания, в которой работал француз, закрылась на территории России, и ему пришлось переехать в Дубай.

Мужчина предлагал супруге переехать с детьми в ОАЭ, однако она отказалась. Иностранец несколько раз приезжал повидаться с семьей, однако в один из приездов ни детей, ни жену он не застал.

Тогда француз забрал 600 тыс. рублей, которые хранились в их московской квартире, и улетел обратно. Сейчас россиянка пытается вернуть похищенные ее супругом деньги.