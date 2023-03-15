"Транснефть" обнаружила взрывные устройства у нефтепровода "Дружба"

Сотрудники «Транснефти» обнаружили взрывные устройства на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игоря Демина.

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По его словам, взрывные устройства были обнаружены вечером 14 марта и утром 15 марта. Они находились в сломанных пластиковых корпусах, а в качестве поражающей части в них использовались стальные шарики.

«Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно аналогичное двум предыдущим», — отметил Демин.

Представитель «Транснефти» подчеркнул, что характер поражающих элементов говорит о том, что организаторы диверсии собирались убить людей, а не повредить объект. Сама НПС в течение всего 2023 года перекачку нефти не осуществляет, резервуарный парк пуст.