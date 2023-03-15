"Транснефть" обнаружила взрывные устройства у нефтепровода "Дружба"

Транснефть" обнаружила на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопровода "Дружба" в Брянской области взрывные устройства, однако станция не пострадала, ведутся следственные действия. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.
"Действительно, на территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно аналогичное двум предыдущим", - сказал Демин.
Он подчеркнул, что в течение всего 2023 года НПС "Новозыбков" перекачку нефти не осуществляет, резервуарный парк пустой. "Характер боевой части - металлические шарики - говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода "Дружба".
Ведутся следственные действия, НПС "Новозыбков" не пострадала", - добавил Демин.