Мужчина открыл стрельбу в городе Вятские Поляны Кировской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Судя по видео, стрельба ведется с пятого этажа жилого здание. Отмечается, что местные жители спрятались от стрелка за гаражи и другие ограждения.
На месте происшествия работает полиция. Идут переговоры со злоумышленником.
По данным Telegram-канала «112», огонь по прохожим открыл 47-летний Александр Алёшин, который перед стрельбой несколько дней подряд употреблял алкоголь. Отмечается, что в квартире, откуда он ведет стрельбу, также находится его теща.
12 марта сообщалось, что мужчина начал стрелять из травматического оружия на площади в Ростове-на-Дону. Согласно последней информации, в результате происшествия пострадал один человек. Потерпевшему предоставлена медицинская помощь, по данному инциденту начато расследование.
Ранее в Красноярске мужчина после ссоры в автобусе устроил стрельбу. Одному из пострадавших потребовалась медпомощь, врачи оказали ее на месте. Второй мужчина ушел.