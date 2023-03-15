Мужчина открыл стрельбу в городе Вятские Поляны Кировской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Судя по видео, стрельба ведется с пятого этажа жилого здание. Отмечается, что местные жители спрятались от стрелка за гаражи и другие ограждения.

На месте происшествия работает полиция. Идут переговоры со злоумышленником.

По данным Telegram-канала «112», огонь по прохожим открыл 47-летний Александр Алёшин, который перед стрельбой несколько дней подряд употреблял алкоголь. Отмечается, что в квартире, откуда он ведет стрельбу, также находится его теща.

12 марта сообщалось, что мужчина начал стрелять из травматического оружия на площади в Ростове-на-Дону. Согласно последней информации, в результате происшествия пострадал один человек. Потерпевшему предоставлена медицинская помощь, по данному инциденту начато расследование.