Машина с туристами провалилась под лед на Байкале

На Байкале машина с туристами провалилась под лед, сообщает «КП — Иркутск». Пострадавшие успели выбраться из автомобиля и дожидались помощи спасателей на ее крыше. В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области уточнили, что мужчин успешно эвакуировали с машины и доставили на берег.

Мужчин эвакуировали с затонувшей машины, обогрели в вездеходе и в удовлетворительном состоянии доставили на берег. Глубина в месте провала 1 метр, толщина льда не более 10 сантиметров, — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел днем 14 марта в Ольхонском районе Иркутской области. Автомобиль с туристами ехал в Иркутск от мыса Тонкий по Байкалу, но у острова Хунук, который находился в 100 метрах от берега, машина пошла ко дну. Водитель и пассажиры успели выбраться из нее и вызвали сотрудников МЧС. Пострадавшие знали о запрете выезда на лед, однако умышленно нарушили его, пишет издание.