В Харькове произошли взрывы

В украинском городе Харьков произошли взрывы. Их точное количество не уточняется. Об этом в Telegram сообщает издание «Политика Страны».

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Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов попросил местных жителей оставаться в укрытиях. Чуть ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

11 марта Министерство обороны сообщило, что артиллерия и авиация России поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, в районе населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики (ЛНР).