В Харькове произошли взрывы

В украинском городе Харьков произошли взрывы. Их точное количество не уточняется. Об этом в Telegram сообщает издание «Политика Страны».
Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов попросил местных жителей оставаться в укрытиях. Чуть ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
11 марта Министерство обороны сообщило, что артиллерия и авиация России поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, в районе населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики (ЛНР).
За два дня до этого Харьков и часть Харьковской области полностью лишились электроснабжения. В Харькове не работало метро и остальной электротранспорт, на маршруты по схеме блэкаута выведены автобусы.