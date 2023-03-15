В Московском регионе полицейские накрыли банду псевдоаптекарей

По данным ведомства, речь идет о расследование дела в отношении восьми участников и организаторов группы. Они действовали с марта 2022 по февраль 2023 года. Глава организации покупал препараты через подконтрольные юридические лица, имеющие соответствующую лицензию. Затем он не регистрировал их и выводил в нелегальный оборот. Отмечается, что препараты хранились на складе., а торговля происходила в нежилых помещениях с вывесками аптечных пунктов. Однако проникнуть внутрь здания могли только постоянные клиенты — наркозависимые граждане. При этом цены на препараты были завышены на 1000 процентов.