В Москве резко выросло число нарушений миграционного законодательства

Количество выявленных нарушений миграционного законодательства в Москве в 2022 году выросло почти на 50% по сравнению с 2021 годом, зафиксировано 106 преступлений по организации незаконной миграции. Это следует из материалов о деятельности ГУ МВД России по городу Москве, с которыми ознакомился ТАСС.

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"В результате принятых мер в сфере незаконной миграции в 2022 году в ходе проверочных мероприятий выявлено 214 855 (на 47,1% больше, чем в 2021 году) нарушений в области миграционного законодательства России", - сказано в материалах.

Кроме того, задокументировано 106 преступных деяний по организации незаконной миграции и более 2,8 тыс. фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания. "Принято свыше 33,2 тыс. решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России. Закрыт въезд на территорию Российской Федерации для более чем 48,3 тыс. иностранных граждан", - отмечается в данных ГУ МВД по Москве.