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1 час назад

В Москве почти на 50% выросло число нарушений миграционного законодательства

ТАССиещё 1

Количество выявленных нарушений миграционного законодательства в Москве в 2022 году выросло почти на 50% по сравнению с 2021 годом, зафиксировано 106 преступлений по организации незаконной миграции. Это следует из материалов о деятельности ГУ МВД России по городу Москве, с которыми ознакомился ТАСС.

В Москве резко выросло число нарушений миграционного законодательства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате принятых мер в сфере незаконной миграции в 2022 году в ходе проверочных мероприятий выявлено 214 855 (на 47,1% больше, чем в 2021 году) нарушений в области миграционного законодательства России", - сказано в материалах.

Кроме того, задокументировано 106 преступных деяний по организации незаконной миграции и более 2,8 тыс. фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания. "Принято свыше 33,2 тыс. решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России. Закрыт въезд на территорию Российской Федерации для более чем 48,3 тыс. иностранных граждан", - отмечается в данных ГУ МВД по Москве.

Всего по сведениям автоматизированной системы аналитической отчетности Государственной информационной системы миграционного учета количество иностранных граждан, находящихся в Москве, уменьшилось на 26,1% (более 754 тыс.). Большинство из них - иностранцы, прибывшие в Россию без визы (почти 693 тыс. или 91,9%), в том числе граждане Узбекистана (более 231 тыс. или 33,4%), Таджикистана - (почти 191 тыс. или 27,5%) и Киргизии - (почти 140 тыс. или 20,1%).

Происшествия,МВД России,
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