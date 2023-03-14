В сгоревшей квартире в Петербурге обнаружили погибшего

В квартире жилого дома на улице Кропоткина, 11, литер А в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, передает "Мойка78" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу. В результате происшествия погиб человек.

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В ведомстве уточнили, что сведения о возгорании в четырехкомнатной квартире поступили 14 марта в 06:07. Прибывшие спасатели обнаружили пожар на площади 8 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать в 07:22. На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили погибшего жильца. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося и личность жертвы.

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