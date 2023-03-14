В Сочи от истощения умер месячный ребенок блогера Лютого

Новорожденный ребенок блогера-сыроеда Максима Лютого и его супруги Оксаны скончался в Сочи . По предварительным данным, причиной стало истощение и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Отмечается, что супруги стали родителями совсем недавно, около месяца назад. Плохо ребенку стало 8 марта и Лютый вместе с женой повезли его в педиатрическое отделение ГБУЗ №9. Однако по пути малыш скончался и медикам оставалось только диагностировать его смерть. По предварительным данным, ребенок умер от истощения и пневмонии. Следователи провели в доме Лютого обыски и возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Данную информацию подтвердили «Российской газете» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.