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11 минут назад

Kub Mash: В Сочи от истощения умер месячный ребенок блогера Лютого

Елена Прошина

Новорожденный ребенок блогера-сыроеда Максима Лютого и его супруги Оксаны скончался в Сочи. По предварительным данным, причиной стало истощение и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

В Сочи от истощения умер месячный ребенок блогера Лютого
Фото: © Unsplash /© Unsplash /

Отмечается, что супруги стали родителями совсем недавно, около месяца назад. Плохо ребенку стало 8 марта и Лютый вместе с женой повезли его в педиатрическое отделение ГБУЗ №9. Однако по пути малыш скончался и медикам оставалось только диагностировать его смерть. По предварительным данным, ребенок умер от истощения и пневмонии. Следователи провели в доме Лютого обыски и возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Данную информацию подтвердили «Российской газете» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В Kub Mash напомнили, что Лютый известен в социальных сетях в качестве специалиста по очищению и оздоровлению всего организма. Он активно практикует сыроедение и праноедение — питается энергией солнца, полностью исключая еду и воду.

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