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27 минут назад

Бизнесмен изнасиловал стюардессу в пятизвездочном отеле и пошел под суд

Lenta.ru

Британский бизнесмен изнасиловал 20-летнюю стюардессу в отеле на острове Барбадос и пошел под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Бизнесмен изнасиловал стюардессу в пятизвездочном отеле и пошел под суд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и ждет нового заседания суда. Отмечается, что правоохранители забрали у него паспорт и потребовали выплатить залог за освобождение на время следствия в размере четырех тысяч долларов.

По данным издания, инцидент произошел в пятизвездочной гостинице, где члены экипажа British Airways остановились перед возвращением в Лондон. Обвиняемый, 40-летний Дэниел Джонсон, был знаком с жертвой и присоединился к рабочему ужину сотрудников авиакомпании. После этого они поднялись в номер, где и произошло изнасилование.

Обратный рейс был отменен, чтобы все члены экипажа смогли дать показания в суде. British Airways направила на остров своего адвоката для помощи в деле, авиакомпания также выступила со словами поддержки в адрес пострадавшей бортпроводницы.

«Начальство British Airways без колебаний отменило рейс домой, несмотря на стоимость и неудобства для пассажиров. Персонал всегда в приоритете в таких ситуациях. Авиакомпания уже получила поддержку на Барбадосе и сделает все возможное, чтобы позаботиться о женщине и ее коллегах», — сказал источник в компании.

В октябре в США пассажир, летевший первым классом авиакомпании American Airlines, напал на бортпроводницу из-за просьбы надеть маску и был задержан полицией. Инцидент произошел на рейсе 976 из Нью-Йорка в штат Калифорния. Как рассказали очевидцы, во время спора американец замахнулся на бортпроводницу и дважды ударил ее по лицу кулаком.

Происшествия,Дэниел Джонсон,
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