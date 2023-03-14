Бизнесмен изнасиловал стюардессу в пятизвездочном отеле и пошел под суд

Британский бизнесмен изнасиловал 20-летнюю стюардессу в отеле на острове Барбадос и пошел под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и ждет нового заседания суда. Отмечается, что правоохранители забрали у него паспорт и потребовали выплатить залог за освобождение на время следствия в размере четырех тысяч долларов.

По данным издания, инцидент произошел в пятизвездочной гостинице, где члены экипажа British Airways остановились перед возвращением в Лондон. Обвиняемый, 40-летний Дэниел Джонсон, был знаком с жертвой и присоединился к рабочему ужину сотрудников авиакомпании. После этого они поднялись в номер, где и произошло изнасилование.

Обратный рейс был отменен, чтобы все члены экипажа смогли дать показания в суде. British Airways направила на остров своего адвоката для помощи в деле, авиакомпания также выступила со словами поддержки в адрес пострадавшей бортпроводницы.

«Начальство British Airways без колебаний отменило рейс домой, несмотря на стоимость и неудобства для пассажиров. Персонал всегда в приоритете в таких ситуациях. Авиакомпания уже получила поддержку на Барбадосе и сделает все возможное, чтобы позаботиться о женщине и ее коллегах», — сказал источник в компании.