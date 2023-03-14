Мужчину задержали по подозрению в госизмене на Ставрополье

Жителя Ставрополья задержали по подозрению в государственной измене в пользу Службы безопасности Украины. Мужчина собирал сведения о железнодорожных станциях и воинских частях, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевого управления ФСБ.

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"УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность жителя региона, причастного к государственной измене. По заданию украинских спецслужб гражданин осуществлял сбор и передачу фотоматериалов о железнодорожных станциях и воинских частях Ставропольского края. Злоумышленник был задержан сотрудниками управления", - говорится в сообщении.

Установлено, что житель Шпаковского округа Ставрополья вступил в переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины в марте 2022 года. Мужчина добровольно согласился оказывать помощь в нанесении ущерба безопасности Российской Федерации.