На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным цезием

В январе этого года капсула с радиоактивным цезием была потеряна во время транспортировки из шахты в Австралии. Капсула с радиоактивным цезием-137 выпала из датчика, который используется в горнодобывающей промышленности, когда его перевозили на грузовике. Опасная деталь была длиной около 8,5 мм, ее пропажу обнаружили 9 дней спустя.