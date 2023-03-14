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1 час назад

Беспилотник заметили над аэропортом Внуково

News.ru

В небе над столичным аэропортом Внуково заметили неизвестный беспилотник, сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы рассказали, что квадрокоптер прилетел со стороны поселка Московский и передвигался возле взлетно-посадочной полосы.

Беспилотник заметили над аэропортом Внуково
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что инцидент мог привести к задержке вылетов десятков авиарейсов. Сразу после обнаружения квадрокоптера сотрудники аэропорта обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее Mash сообщал, что в Новой Москве над воинской частью Воздушно-космических сил были замечены три беспилотника. Канал отмечал, что дроны вели непрерывное наблюдение за военным объектом. В Минобороны не комментировали эту информацию.

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Ранее Telegram-канал SHOT также сообщил о неопознанном объекте, замеченном в Новой Москве. По данным канала, он летел к АЗС «Татнефти» на Калужском шоссе. Днем ранее летательные аппараты также были замечены неподалеку от зоопарка «Планета обезьян» в ТиНАО. Сообщалось сразу о четырех неизвестных объектах, пролетавших на низкой высоте.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Татнефть,
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