Беспилотник заметили над аэропортом Внуково

В небе над столичным аэропортом Внуково заметили неизвестный беспилотник, сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы рассказали, что квадрокоптер прилетел со стороны поселка Московский и передвигался возле взлетно-посадочной полосы.

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Сообщается, что инцидент мог привести к задержке вылетов десятков авиарейсов. Сразу после обнаружения квадрокоптера сотрудники аэропорта обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее Mash сообщал, что в Новой Москве над воинской частью Воздушно-космических сил были замечены три беспилотника. Канал отмечал, что дроны вели непрерывное наблюдение за военным объектом. В Минобороны не комментировали эту информацию.