Беспилотник заметили над аэропортом Внуково

В небе над столичным аэропортом Внуково заметили неизвестный беспилотник, сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы рассказали, что квадрокоптер прилетел со стороны поселка Московский и передвигался возле взлетно-посадочной полосы.
Сообщается, что инцидент мог привести к задержке вылетов десятков авиарейсов. Сразу после обнаружения квадрокоптера сотрудники аэропорта обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее Mash сообщал, что в Новой Москве над воинской частью Воздушно-космических сил были замечены три беспилотника. Канал отмечал, что дроны вели непрерывное наблюдение за военным объектом. В Минобороны не комментировали эту информацию.
Ранее Telegram-канал SHOT также сообщил о неопознанном объекте, замеченном в Новой Москве. По данным канала, он летел к АЗС «Татнефти» на Калужском шоссе. Днем ранее летательные аппараты также были замечены неподалеку от зоопарка «Планета обезьян» в ТиНАО. Сообщалось сразу о четырех неизвестных объектах, пролетавших на низкой высоте.