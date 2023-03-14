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44 минуты назад

На детской площадке в Москве взорвался страйкбольный снаряд

Вечерняя Москва

На юго-западе столицы на детской площадке взорвалась страйкбольная граната. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 14 марта.

На детской площадке в Москве взорвался страйкбольный снаряд
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, 13 марта на детской площадке, расположенной на улице Маршала Савицкого, несовершеннолетний мальчик обнаружил пиротехническое изделие. Ребенок попал в него снежком, в результате чего произошел хлопок.

Пострадавшего осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

— По факту произошедшего Следственный комитет проводит доследственную проверку. На месте работают сотрудники ведомства, которые устанавливают полную картину произошедшего, — резюмировала Иванова.

Другой инцидент произошел в подмосковном городе Пушкино. Мальчик играл с петардами и в результате неудачного хлопка получил травму руки. Ему пришлось ампутировать два пальца.

Происшествия,Юлий Иванов,Следственный комитет,
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