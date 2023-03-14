На детской площадке в Москве взорвался страйкбольный снаряд

На юго-западе столицы на детской площадке взорвалась страйкбольная граната. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 14 марта.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, 13 марта на детской площадке, расположенной на улице Маршала Савицкого, несовершеннолетний мальчик обнаружил пиротехническое изделие. Ребенок попал в него снежком, в результате чего произошел хлопок.

Пострадавшего осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

— По факту произошедшего Следственный комитет проводит доследственную проверку. На месте работают сотрудники ведомства, которые устанавливают полную картину произошедшего, — резюмировала Иванова.