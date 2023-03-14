Москвичка понюхала духи и оказалась в психиатрической клинике

Странная и жуткая история произошла с 19-летней москвичкой. Девушка понюхала духи, которые ей дали неизвестные в пробке на столичных дорогах, и оказалась в психиатрической клинике. Дело в том, что у девушки начались проблемы с психикой: галлюцинации и бред.

По данным Telegram-канал Shot, родственники 19-летней Алины пришли с заявлением в полицию, где рассказали, что их дочь попала в больницу с отравлением неизвестным препаратом, который, предположительно, содержался в духах. Девушка утверждает, что стояла в пробке в Москве, с ней поравнялась машина и человек предложил пробник с духами. Подушившись ими, она попала в реанимацию. Родственники просят проверить жидкость на наличие психотропных препаратов. В данный момент Алина находится в Психиатрической клинической больнице № 1 и мени Н. А. Алексе ева.