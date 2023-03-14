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1 час назад

Новое землетрясение произошло в Турции

Никита Бородкин

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Толчок зафиксирован в 09:47 мск. Эпицентр находится в 59 километрах к северу от города Кахраманмараш и в 20 километрах к юго-востоку от Эльбистана. Глубина залегания — 2 километра.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6, которые привели к обрушениям десятков тысяч зданий. Как заявлял 12 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, число погибших из-за стихийного бедствия в стране достигло 48 тысяч человек, ранения получили более 115 тысяч.

Жители Стамбула ожидают новое землетрясение

После этого по всему миру стали фиксироваться новые землетрясения меньшей силы. В одной лишь Турции за 13 марта произошли три толчка магнитудой от 4,2 до 4,7.

Происшествия,Видео,землетрясение,Реджеп Эрдоган,
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