Новое землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Толчок зафиксирован в 09:47 мск. Эпицентр находится в 59 километрах к северу от города Кахраманмараш и в 20 километрах к юго-востоку от Эльбистана. Глубина залегания — 2 километра.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6, которые привели к обрушениям десятков тысяч зданий. Как заявлял 12 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, число погибших из-за стихийного бедствия в стране достигло 48 тысяч человек, ранения получили более 115 тысяч.